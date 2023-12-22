KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 13:58
MEB Hayat boyu - Bilgisayar işletmenliği katılım belgesi 6225 için yeterli midir?

Meb hayat boyu öğrenmeden alınan bilgisayar işlemenliği op. katılm belgesi 6225'li bir alıma başvurmak için yeterli midir?

E-devletten sorgulatınca çıkan belgenin ekran görüntüsü :

https://prnt.sc/2nzId7LNnbdr

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2023-2 atama tercihlerinin alınması(Merkezi Atama) 76.74 ticaret bakanlığı?Kültür Turizm 235 Kişilik AlımTarım orman bakanlıgı büro personeli hangi bölümden alacak acaba ?2023/2 de 4001 atamasıMağdur olmamasına rağmen en çok mağdur görünen branşCevre ve Sehircilik vs Ticaret Bakanlığı2023/2 merkezi Ticaret Bakanlığı Mersin

Sözlük

banyo yapmak yerine sürekli parfüm sıkmak 1 sanatçı 1 Soda ve çekirdek 3 nevroz 1 teneşir paklasın 4 rüya 1 ucuz alkol ölümleri 3 Genco 1 cosby ailesi 2 iyi insan olmak 4

Son Haberler

Meral Akşener'den Can Atalay açıklamasıKahramanmaraş'ta karda mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardıBaşkente yeni adliye binası geliyorErdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandıAYM, arabuluculuğun dava şartı olmasını Anayasa'ya uygun buldu

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi