KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 13:58
Ticaret Bakanlığı Çalışma Şartları

Ticaret bakanlığında gümrük ve serbest bölgede ne gibi çalışma şartları var ? Maaş ücretleri ne kadar? Ne gibi imkanlar var? Gece mesaisi var mı ? Bu bilgileri bilen arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi

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