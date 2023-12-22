Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


22 Aralık 2023 14:24
Eskişehir Şeker Fabrikası

Herkese merhaba, Eskişehir Şeker fabrikasına sürekli işçi statüsünde başvuruda bulundum. Genel anlamda Şeker Fabrikası çalışma saatler, imkanları, olanakları hakkında bilgi sahibi olan varsa bilgilendirme yaparsa çok sevinirim. Geçmiş konu başlıklarında aradım fakat genelde mühendis ya da memur konuları açılmış. Benim merak ettiğim işçi statüsünde çalışanların olanakları. Şimdiden Cevap veren herkese teşekkürler.

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