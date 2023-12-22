KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 14:24
Şeker fabrikası düz memurluk?

Merhaba bu kurumla ilgil bilgisi olan var mı çalışma şartları v.s


turasas2022
Aday Memur
22 Aralık 2023 14:26
hangi sehir kac puanla yazacaksiniz hocam

kurum1999
22 Aralık 2023 14:30

Puanım 84,3 Şehire daha karar vermedim.

Çünkü yazıp gitmezsem o puanı bir daha hiç kullanamıyorum o yüzden çok zor bi karar geliyo bana :(

turasas2022, 19 dk. önce
hangi sehir kac puanla yazacaksiniz hocam

turasas2022
Aday Memur
22 Aralık 2023 14:33
kurumu aradım fazla mesai durumu yok 8-5 çalışılıyor iibf mezunları genelde muhasebe birimine veriliyormus is yogunlugu ne cok ne az denildi giyim yardimi veriliyormus maas olarak da en düşük memur maasinin 4 - 5 bin fazlasi denildi
kurum1999, 15 dk. önce

Puanım 84,3 Şehire daha karar vermedim.

Çünkü yazıp gitmezsem o puanı bir daha hiç kullanamıyorum o yüzden çok zor bi karar geliyo bana :(

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2023-2 atama tercihlerinin alınması(Merkezi Atama) 76.74 ticaret bakanlığı?Kültür Turizm 235 Kişilik AlımTarım orman bakanlıgı büro personeli hangi bölümden alacak acaba ?2023/2 de 4001 atamasıMağdur olmamasına rağmen en çok mağdur görünen branşCevre ve Sehircilik vs Ticaret Bakanlığı2023/2 merkezi Ticaret Bakanlığı Mersin

Sözlük

ufo 1 Bugün olanlar 2 cosby ailesi 2 Yorgun hissetmek 3 çayını geciktiren karısının kafasını kılıçla kesen adam 3 İçinden geleni söyle 2 yunus emre 1 zındık 2 2000.entrysini açtığı 300.başlıkta giren yazar 2 naga maya 1

Son Haberler

Meral Akşener'den Can Atalay açıklamasıKahramanmaraş'ta karda mahsur kalan öğretmenleri jandarma kurtardıBaşkente yeni adliye binası geliyorErdoğan, Özgür Özel'den 50 bin lira manevi tazminat kazandıAYM, arabuluculuğun dava şartı olmasını Anayasa'ya uygun buldu

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi