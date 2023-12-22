Şeker fabrikası düz memurluk?

kurumu aradım fazla mesai durumu yok 8-5 çalışılıyor iibf mezunları genelde muhasebe birimine veriliyormus is yogunlugu ne cok ne az denildi giyim yardimi veriliyormus maas olarak da en düşük memur maasinin 4 - 5 bin fazlasi denildi

kurumu aradım fazla mesai durumu yok 8-5 çalışılıyor iibf mezunları genelde muhasebe birimine veriliyormus is yogunlugu ne cok ne az denildi giyim yardimi veriliyormus maas olarak da en düşük memur maasinin 4 - 5 bin fazlasi denildi