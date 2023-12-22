KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 14:59
Üniversitelerden Katip Çelebi, Bakırçay veya İYTE'de memur olmak, koşulları, şartları imkanları nedi

Daha önce çalışan arkadaşların yorumlarını alalım.

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