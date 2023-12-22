Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Aralık 2023 15:09
Kötü örnek oluyor idareciler

MEB telofonu yasakladı.okul idarecilerinin çoğu derse gitmedikleri gibi ellerinde telofonla koridor,idareci odaları yani okulun her yerinde telofonla ilgileniyorlar öğrencilere kötü örnek oluyorlar

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