Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Aralık 2023 15:24
Öğretmen itibarı çalışma saati artarsa geri gelir.

Arkadaşlar öğretmenin itibarı için maaş karşılığı 20 saat olması gerektiğini düşünüyorum ayrıca kaç saat ders olursa olsun 5 gün okula gelme zorunluluğu olmalı 8 5 değil ama dersler ona göre dağıtılmalı okul 40 hafta olmalı 4 hafta seminer yüz yüze daha ciddi yapılmalı böylece tatil konusunda kimse bize laf edemez itibar ancak bu şekilde olabilir düşüncesindeyim


Muallimdahi
Aday Memur
22 Aralık 2023 15:30

Sayın hocam sen ne itibarindan bahsediyor.okuldaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine ,imam hatip meslek dersi öğretmenine guvenmiyorlar dışardan imam vaiz geliyor öğrenciye ders veriyor..


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
22 Aralık 2023 15:31
Sayın hocam elbette farklı sorunlar da mevcuttur lakin halk nezdinde ciddiye alınmıyoruz taleplerimiz çok bile gözüküyor gözlerine batıyoruz
Muallimdahi, 7 saat önce

Sayın hocam sen ne itibarindan bahsediyor.okuldaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine ,imam hatip meslek dersi öğretmenine guvenmiyorlar dışardan imam vaiz geliyor öğrenciye ders veriyor..


bulaşşıkk
Memur
22 Aralık 2023 15:37

Aklını peynir ekmekle yemişlerden biri daha. Her gün yeni bi svrizeka çıkıyor maşallah. O gereksiz fikirlerini kendine sakla.


freef
Şef
22 Aralık 2023 16:37

Öğretmeni dersi yokken okulda tutarsan, dersten cıkanlar oturacak yer bulamazlar. Dersi olmayan onca insan, dedikodu kazanını yakarlar.

Müdürün birine, mesleğimin bşllarında iken bu soruyu sormuştum, bana buna benzer cevaplar vermişti. Aman aman, demişti, ne işi var, dersi olmayan öğretmenin okulda, dediydi.


Billoh
Aday Memur
22 Aralık 2023 19:39

Kim takar itibar hocam ya Allah'ını severseniz. Herkes geçim derdinde


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
22 Aralık 2023 20:07
Dersi yokken demedim hocam 8 5 olmayacak ama dersleri 5 güne yayılacak ya da 4 güne yayılır bir gün nöbet olur
freef, 6 saat önce

Öğretmeni dersi yokken okulda tutarsan, dersten cıkanlar oturacak yer bulamazlar. Dersi olmayan onca insan, dedikodu kazanını yakarlar.

Müdürün birine, mesleğimin bşllarında iken bu soruyu sormuştum, bana buna benzer cevaplar vermişti. Aman aman, demişti, ne işi var, dersi olmayan öğretmenin okulda, dediydi.


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
22 Aralık 2023 20:08
Hocam sadece manevi anlamda demiyorum maddi anlamda da söylüyorum bunu
Billoh, 2 saat önce

Kim takar itibar hocam ya Allah'ını severseniz. Herkes geçim derdinde


neron01
Aday Memur
22 Aralık 2023 21:25

ben öğretmenlikten önce normal memur olarak çalıştım emin ol normal memurken haftada 40 saat yılın 11 ayı çalışırken çok daha az yoruluyordum.

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