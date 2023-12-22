Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Aralık 2023 15:24
öğretmen itibarı
Arkadaşlar öğretmenin itibarı için maaş karşılığı 20 saat olması gerektiğini düşünüyorum ayrıca kaç saat ders olursa olsun 5 gün okula gelme zorunluluğu olmalı 8 5 değil ama dersler ona göre dağıtılmalı okul 40 hafta olmalı 4 hafta seminer yüz yüze daha ciddi yapılmalı böylece tatil konusunda kimse bize laf edemez itibar ancak bu şekilde olabilir düşüncesindeyim

Muallimdahi
Aday Memur
22 Aralık 2023 15:30

Sayın hocam sen ne itibarindan bahsediyor.okuldaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine ,imam hatip meslek dersi öğretmenine guvenmiyorlar dışardan imam vaiz geliyor öğrenciye ders veriyor..


Tarihhçiiiiii
Aday Memur
22 Aralık 2023 15:31
Sayın hocam elbette farklı sorunlar da mevcuttur lakin halk nezdinde ciddiye alınmıyoruz taleplerimiz çok bile gözüküyor gözlerine batıyoruz
Muallimdahi, 1 saat önce

Sayın hocam sen ne itibarindan bahsediyor.okuldaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine ,imam hatip meslek dersi öğretmenine guvenmiyorlar dışardan imam vaiz geliyor öğrenciye ders veriyor..


bulaşşıkk
Memur
22 Aralık 2023 15:37

Aklını peynir ekmekle yemişlerden biri daha. Her gün yeni bi svrizeka çıkıyor maşallah. O gereksiz fikirlerini kendine sakla.


freef
Şef
22 Aralık 2023 16:37

Öğretmeni dersi yokken okulda tutarsan, dersten cıkanlar oturacak yer bulamazlar. Dersi olmayan onca insan, dedikodu kazanını yakarlar.

Müdürün birine, mesleğimin bşllarında iken bu soruyu sormuştum, bana buna benzer cevaplar vermişti. Aman aman, demişti, ne işi var, dersi olmayan öğretmenin okulda, dediydi.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ne yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?2024'te uzman olan öğretmenlerden Aralık'ta tazminat alan var mı?Ne Yaparsa Yusuf TEKİN'den MEMNUN Oluruz ?Ne yaparlarsa BRANŞ-SINIF Öğretmenlerinden memnun kalabiliriz ?Yusuf Tekin istifa etmeli mi?Branş öğretmenleri çözüm önerileriÖzür tayini başvurusu nasıl yapılır?Keşke bir protokol de yemek şirketleriyle yapılsa !Öğretmenlerden 'yaz saati' protestosuNasıl bir eğitimden mi yanayız!? Tam da böyle

Sözlük

tasarruf 1 Bugün olanlar 5 Kendi kendine gülmek 1 naci görür 3 Şener Şen 1 İçinden geleni söyle 2 tff'nin alenen galatasaray'ı kollaması 6 ucuz alkol ölümleri 3 çeşnicibaşı 1 kara şimşek 1

Son Haberler

Öğretmenleri taşıyan servis aracı devrildi, 9 kişi yaralandıBorsaya yeni endeks geliyorÖğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdiTuristlerden zorla yüksek hesap alan şüphelilere operasyonAK Parti'de aday tanıtımının 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi