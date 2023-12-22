öğretmen itibarı

Arkadaşlar öğretmenin itibarı için maaş karşılığı 20 saat olması gerektiğini düşünüyorum ayrıca kaç saat ders olursa olsun 5 gün okula gelme zorunluluğu olmalı 8 5 değil ama dersler ona göre dağıtılmalı okul 40 hafta olmalı 4 hafta seminer yüz yüze daha ciddi yapılmalı böylece tatil konusunda kimse bize laf edemez itibar ancak bu şekilde olabilir düşüncesindeyim

Arkadaşlar öğretmenin itibarı için maaş karşılığı 20 saat olması gerektiğini düşünüyorum ayrıca kaç saat ders olursa olsun 5 gün okula gelme zorunluluğu olmalı 8 5 değil ama dersler ona göre dağıtılmalı okul 40 hafta olmalı 4 hafta seminer yüz yüze daha ciddi yapılmalı böylece tatil konusunda kimse bize laf edemez itibar ancak bu şekilde olabilir düşüncesindeyim