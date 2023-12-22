Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 15:32
Kültür Bakanlığı Müze Arşt. ve Arkeolog sonuçları açıklandı!

Atanan arkadaşlara hayırlı olsun. Gaziantep Müze araştırmacısı kadrosu için 1. yedeğim. Gitmeyecek olan varsa bilgilendirirse sevinirim.

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