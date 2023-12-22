Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


22 Aralık 2023 15:58
engellilik tayininde PDC sorunu?

Engelli raporuna istinaden kişinin kendi adına tayin isteğinde gideceği yerin PDC doluluk oranına bakılır mı?

Zira başka mazeret tayin yönetmeliklerinde PDC doluluk oranına bakıldığı yazılıyken, Engelli Raporuna istinaden tayinlerde böyle bir ifade veya ibare mevcut değildir.

Bilenler yazabilir mi acaba? Teşekkürler...

Çok Yazılan Konular

EKPSS ile atandıktan sonra süreli olan engelli raporum biter iseErken Emekli olan memurlar Engelli ögretmen alımı ne zaman olur?Engelli memur emekliNe zaman emekli olabilirim ve tahmini emekli maaş ve ikramiyem ne olur?

Sözlük

2000.entrysini açtığı 300.başlıkta giren yazar 2 sanatçı 1 şu an çalan şarkı 5 avrupa süper ligi 4 İçinden geleni söyle 2 yunus emre 1 güne bir söz bırak 5 rüya 1 Wajib 2017 1 tasarruf 1

Son Haberler

Öğretmenleri taşıyan servis aracı devrildi, 9 kişi yaralandıBorsaya yeni endeks geliyorÖğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdiTuristlerden zorla yüksek hesap alan şüphelilere operasyonAK Parti'de aday tanıtımının 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi