Kayıp Kurum Kimlik Kartı

Merhabalar ay başında üniversite kurum kimliğimin yazılarının iyice silinmesinden dolayı personel başkanlığına başvurarak gerekli ücretin dekontu ile birlikte yeni kimlik kartı istedim ve personeldeki yetkili personel tarafından kimlik basıldı ve gelip alabilirsiniz dendi. daha sonrasında çalıştığım birimin ana kampüste bulunmaması sebebiyle evrak kayıta verilerek birimime gelen evraklar ile birlikte gönderilmesini istedim tabi ki bunlar hep sözlü olarak. 10 gün geçip de kimlik gelmeyince personeli aradım ve durumu sordum personel evrak kayıta verdiklerini evrak kayıt da kimliğin hiç gelmediğini söyledi, en son kimliğini yeniden basalım hiç uğraşma dediler ama yeni basılan kayıp kimlik ilerde başıma iş açar diye çekiniyorum. ileride sıkıntı yaşamamak için ne yapmalıyım dilekçe yazıp göndersem basılan kartın elime hala ulaşmadığına dair işe yarar mı? yeni kimliğin kaybolmasını hep sözlü olarak söyledikleri için dilekçede yeni kimlik kaybolmuştur yazamam. Bilgili insanlardan destek bekliyorum.
Merhabalar ay başında üniversite kurum kimliğimin yazılarının iyice silinmesinden dolayı personel başkanlığına başvurarak gerekli ücretin dekontu ile birlikte yeni kimlik kartı istedim ve personeldeki yetkili personel tarafından kimlik basıldı ve gelip alabilirsiniz dendi. daha sonrasında çalıştığım birimin ana kampüste bulunmaması sebebiyle evrak kayıta verilerek birimime gelen evraklar ile birlikte gönderilmesini istedim tabi ki bunlar hep sözlü olarak. 10 gün geçip de kimlik gelmeyince personeli aradım ve durumu sordum personel evrak kayıta verdiklerini evrak kayıt da kimliğin hiç gelmediğini söyledi, en son kimliğini yeniden basalım hiç uğraşma dediler ama yeni basılan kayıp kimlik ilerde başıma iş açar diye çekiniyorum. ileride sıkıntı yaşamamak için ne yapmalıyım dilekçe yazıp göndersem basılan kartın elime hala ulaşmadığına dair işe yarar mı? yeni kimliğin kaybolmasını hep sözlü olarak söyledikleri için dilekçede yeni kimlik kaybolmuştur yazamam. Bilgili insanlardan destek bekliyorum.