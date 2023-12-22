KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 16:29
DHMİ İİBF 2023/2

Arkadaşlar bu yapılacak olan 2023/2 Merkezi atamasında DHMİ'nin İibf'ye ayırdığı 12 kişilik memur kadroları sizce kaça düşer. 86 87 bandına iner mi?

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