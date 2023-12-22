Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


22 Aralık 2023 16:31
Teknık Hizmetler Üst Öğrenim Zam ve Tazminat Artışı

Bir Kamu Kurumunda 657 sayılı kanuna göre Memur statüsünde Teknik hizmetler sınıfında Elektronik Tekniker olarak çalışmaktayım. Dikey Geçiş Sınavı ile Süleyman Demirel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans programına geçiş yaptım ve bitirdim.Tekniker olarak çalıştığım kurumda Üst Öğrenim zam ve tazminatı haklarından faydanalanabilir miyim .Bu konu hakkında görüşleriniz nelerdir?

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