Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Aralık 2023 16:31
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü

Kıymetli meslektaşlarım kolay gelsin.

Bugün Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden arandım.

Şube hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİcralık polisler tek başlıkEn düşük maaş polisteEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Dilim raporu2024 Genel AtamaEgm Fetö idari soruşturmaMutlu musunuz?Gürültü konusunda polisin yetkisi nedir?Polislerin emeklilik yaşı isteğe bağlı artırılacak

Sözlük

tasarruf 1 Bugün olanlar 5 Kendi kendine gülmek 1 naci görür 3 Şener Şen 1 İçinden geleni söyle 2 tff'nin alenen galatasaray'ı kollaması 6 ucuz alkol ölümleri 3 çeşnicibaşı 1 kara şimşek 1

Son Haberler

Öğretmenleri taşıyan servis aracı devrildi, 9 kişi yaralandıBorsaya yeni endeks geliyorÖğrenciler maçı bıraktı, tekme ve sopayla birbirine girdiTuristlerden zorla yüksek hesap alan şüphelilere operasyonAK Parti'de aday tanıtımının 15 Ocak'ta yapılması bekleniyor

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi