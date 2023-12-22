Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


22 Aralık 2023 16:49
Sizce en düşük maaş ne olur?

Yine zam dönemi geldi çattı. Bir yandan zamların olması iyi ama bir yandan da kötü çünkü alım gücümüz çok düşük. Aldığımız zam daha bir kaç ay içinde eriyip gidiyor bu da bizleri ek gelir arayışına sürüklüyor.


Mahmut Sevinç
Aday Memur
22 Aralık 2023 17:19

Dediğin çok mantıklı zamların dişe kemiğe dokunması için enflasyon denen illetin olmaması gerekiyor. Ben öğretmenim branşım gereği ek derste veremiyorum. Çareyi farklı ek gelir yöntemlerinden buldum.


Nesrin Küçük
Aday Memur
22 Aralık 2023 17:20

Ne tür bir ek geliriniz var ben de araştırdım ama vaktim çok kalmıyor maalesef.


Mahmut Sevinç
Aday Memur
22 Aralık 2023 17:21

ben de çok araştırdım sora sora bağdat bulunur derler ya aynen öyle oldu bi arkadaşım denesenseversin.com diye bi site önerdi. Sitenin olayı şu sen birine denediğin bir marka ya da ürünle ilegili referans ol referans olduğun kişi ve kampanyaya göre sana nakit promosyon gelsin.


Nesrin Küçük
Aday Memur
22 Aralık 2023 17:21

bazı markaların arkadaşını getir kampanyası var öyle bir şey mi?


Mahmut Sevinç
Aday Memur
22 Aralık 2023 17:26

aynen öyle amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok :D ama şöyle bir fark var ben daha önce bu kadar yüksek promosyon almadım hiç bir markadan.

Nesrin Küçük, 1 saat önce

bazı markaların arkadaşını getir kampanyası var öyle bir şey mi?


Nesrin Küçük
Aday Memur
22 Aralık 2023 17:27

o zaman baya baya bi gelir elde ediyorsunuz buradan?

Mahmut Sevinç, 1 saat önce

aynen öyle amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok :D ama şöyle bir fark var ben daha önce bu kadar yüksek promosyon almadım hiç bir markadan.


Mahmut Sevinç
Aday Memur
22 Aralık 2023 17:28

yani her zaman olmasada oluyor. Olmama sebebi de biraz çevremde referans olacağım kişilerle ilgili D

Nesrin Küçük, 1 saat önce

o zaman baya baya bi gelir elde ediyorsunuz buradan?


Nesrin Küçük
Aday Memur
22 Aralık 2023 17:32

Anladım ben de bi üye olayım bi yerden başlamak lazım :)

Mahmut Sevinç, 1 saat önce

yani her zaman olmasada oluyor. Olmama sebebi de biraz çevremde referans olacağım kişilerle ilgili D


Mahmut Sevinç
Aday Memur
22 Aralık 2023 17:47

kesinlikle.

Nesrin Küçük, 1 saat önce

Anladım ben de bi üye olayım bi yerden başlamak lazım :)

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