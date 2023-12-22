Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Aralık 2023 17:24
Ankara Norm Fazlası Resen Atama

Bugün Ankara Mem norm fazlası öğretmenler için RESEN Atama yapacaktı ama yapmamış. Biz resen atamamak için tercih yaptık. Şimdi resen atama yapmıyorlar. Bu nasıl adalet?

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