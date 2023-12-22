Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Aralık 2023 17:39
kadro alınca 1 yıl şartı var mı?

Herkese Merhaba

2015 kasımdan beri sağlık teknikeriyim ve süresiz sözleşmeli olarak çalışıyordum (4b) 15 mayıs 2023te kadro aldım. önümüzdeki ocak ayında iller arası tercih verebilir miyim? kimisi verebilirsin kimisi veremezsin diyor kafam çok karışık.

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