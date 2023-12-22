Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Aralık 2023 17:46
Unvan değişikliği mi görevde yükselme m
bir kuruma destek personeli olarak atandım kadroya geçtim şuan hizmetli statüsündeyim düz memurluğa geçmek için görevde yükselmeye mi girmem gerekiyor unvan değişikliğine mi

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