Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Aralık 2023 17:56
Açıköğretim Sınav Salon Görevlisi

Açıköğretim sınavı salon görevlisi olarak görev aldım fakat görevim ne bilmiyorum. Salon görevlisi gözetmen midir? En geç bir saat önce görev yerimde hazır olmam gerektiği yazıyor. Başka bilmem gereken bir şey var mı? Googleye sordum doğru düzgün bir şey bulamadım, hep haber onlar da eksik veyahut tıklanma için yapılmış haberler.

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