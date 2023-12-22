KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Aralık 2023 18:16
Gazi üniversitesi büro personeli

Gazi üniversitesi büro personeline başvuran arkadaşlar başvurular kapandı puan siralamasi yapalimmi ben 74.10 ile başvurdum

Çok Yazılan Konular

Türkiye Şeker Fabrikaları Maaş ve Özlük HaklarıKPSS tercih hk.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Büro PersoneliMerkezi atama en önemli soru ?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Merkez Bankası Teknisyen Alımı2023/2 merkezi atamalar3001 için kaç puanla tercih edeceksinizBüro yönetimiRaylı sistemler lise mezunları

Sözlük

güne bir söz bırak 5 Dear Christmas 2020 1 komşudan onluk istemek 1 Soda ve çekirdek 3 yazım yanlışı 1 yunus emre 1 kara şimşek 1 Şener Şen 1 Bugün olanlar 5 ladikli ahmet hüdai hazretleri 1

Son Haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı15 yaşındaki öğrenci, derste öğretmenini bıçakladıAdalet Bakanı Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklamasıYurt dışına giden hekimler Türkiye'ye dönüyorDolar haftayı 29,21 TL'den kapattı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi