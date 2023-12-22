KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 18:45
msb akaryakit ikmal ve nato pol tesisleri işletme başkanlığı

Merhaba,

konu baslıgındaki kuruma merkezi alımda başvuruda bulunacağım. Herhangi bir bilgisi olan var mı kurum hakkında maaşlar hakkında.

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