Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 18:55
399'dan 657'ye gecis.

Arkadaslar 399'a bagli kitte muhendis olarak calismaktayim. Memleketimdeki 657'ye bagli kurumlarin muhendis kadrolarina naklen gecis yapabilir miyim? Daha once 657'ye bagli programci kadrosunda kadrolu olarak calismistim. Yani daha once 657ye bagli memuriyet hakkim vardi fakat programci kadrosuydu.

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