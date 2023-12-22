Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


22 Aralık 2023 19:03
Kpss ile yeniden atanma da kadro derece sorun olur mu

Kadrolu memur 3/3 kadro dereceisindeyken kpss girerek ile üst sınıf bir 9.derecekdeki memurluğa geçiş yapsa atamasında skinti olur mu

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