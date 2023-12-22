Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Aralık 2023 19:03
Rehberlik dersine okul rehber öğretmeni girsin

Atama alanı rehber öğretmen olan kişiler okuldaki rehberlik derlerine girmeli

Sınıf rehber öğretmenliği adı altında angarya iş yükleniyoruz okul rehber öğretmeninin görevini yapıyoruz

Öğrencinin devamsızlığının önlenmesi öğrencinin psikolojik fiziksel ve ailesel sorunları rehber öğretmenin sorumluluk alanıdır


Katre-i Adalet
Memur
22 Aralık 2023 19:15

Aha şimdi hapı yuttu :)) rehber öğretmenler. vallaha 1 aydır idarecilerin iliğine sürmüştü. Neylersin ki bu defa haklı da


Megatronics
Şef
22 Aralık 2023 19:17

:)))))))


elifogtmn
Aday Memur
22 Aralık 2023 19:41

bacım o kadar haklısın ki

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