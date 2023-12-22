Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Aralık 2023 19:34
Branş Öğretmenleri Yönetmelikteki Görevlerini Eksiksiz Yapmalı

Sınıf Rehber Öğretmenin görevleri ve yıl içerisinde yapacağı çalışmalar yönetmelikle belirlenmiştir. Öğretmenler yapmaları gereken evrak işlerini zamanında teslim etmekten bile acizler. Kalkmışlar bir de kendi görevlerini başkalarına yaptırmaya çalışıyorlar. De İşte =)

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