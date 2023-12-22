Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Aralık 2023 19:41
Kurumlar Arası Geçiş Hakkı

Keşke kurumlar ÖSYM'ye bildirdiği kadrolar dışında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personellere de belli bir sayıda geçiş hakkı tanısa. 399-657 karışık bir şekilde.

Örneğin Eti Maden Bandırma 2023 yılı için 10 adet kurumlar arası geçiş kadrosu açtı diyelim. DSİ Samsun'da çalışan biri merkezi alıma başvurur gibi başvurabilmeli. Veya tam tersi.

Belediyeler-kitler-üniversiteler-bakanlıklar vs. arasında böyle bir sirkülasyon olsa iyi olmaz mıydı? Kurumlar o personeli neye göre alacaklar tabi orası tartışılır, sendikalar keşke böyle bir talepte bulunsa.

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