ocak ayı eş durumu ataması hakkında bir soru.

Merhaba hocalarım. Ben ağustos ta tayinim çıkmadığı için ocak ayında eş durumunu beklemek için ücretsiz izin aldım ocak ayına kadar. 2 ocakta iznim bitiyor. 3 ocakta işe başlamış olmam gerekiyor. Bugün okulumla konuştum dönem sonu olduğu için yeniden program vs yapmayalım mazeret izni ve raporla kapatalım dediler işe başlayış yaptıktan sonra. Benim içime sinmedi acaba bir sorun olur mu tayin başvurusunda diye çünkü tayin başvurusu yapmak için görevde olmak gerekiyor. Bu durum hakkında bilgisi olan var mı? Raporluyken başvuru yapsam sorun olur mu? Ben okula gitmemek için böyle bir şey istiyor değilim bu arada. Ben biletimi bile aldım gitmek için zaten gidicem ama okul böyle istediği için soruyorum kendimi garanti altına almak için. Teşekkürler şimdiden cevaplar için.

Merhaba hocalarım. Ben ağustos ta tayinim çıkmadığı için ocak ayında eş durumunu beklemek için ücretsiz izin aldım ocak ayına kadar. 2 ocakta iznim bitiyor. 3 ocakta işe başlamış olmam gerekiyor. Bugün okulumla konuştum dönem sonu olduğu için yeniden program vs yapmayalım mazeret izni ve raporla kapatalım dediler işe başlayış yaptıktan sonra. Benim içime sinmedi acaba bir sorun olur mu tayin başvurusunda diye çünkü tayin başvurusu yapmak için görevde olmak gerekiyor. Bu durum hakkında bilgisi olan var mı? Raporluyken başvuru yapsam sorun olur mu? Ben okula gitmemek için böyle bir şey istiyor değilim bu arada. Ben biletimi bile aldım gitmek için zaten gidicem ama okul böyle istediği için soruyorum kendimi garanti altına almak için. Teşekkürler şimdiden cevaplar için.