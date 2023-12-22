Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 20:12
Üniversite de tayin durumu

Üniversitede memur başka üniversiteye tayin hakkı var mı

Çok Yazılan Konular

tekrar atanmak mümkün müZabıta memuru ünvan değişikliğiGörevde YükselmeBelediye mi üniversite mi ?Tayin durumuÖzel bütçe ne demekKütahya üniversitesi büro personel alim hakkbelediyeler arasi naklen atama hkİzmir - Ankara arası yer değiştirmeGeriye Dönük Eş Yardımı

Sözlük

komşudan onluk istemek 1 çeşnicibaşı 1 hayırsız ada 1 yarın bizimdir 1 çayını geciktiren karısının kafasını kılıçla kesen adam 3 Bugün olanlar 5 Kendi kendine gülmek 1 Wajib 2017 1 oraları geç 2 inceldiği yerden kopsun 1

Son Haberler

BMGK'den Gazze için 'acil adım atılması' kararıAK Parti ile MHP arasında yerel seçim mutabakatıÖzgür Özel: Hacı Bektaş'tan Türkiye'deki herkese barış ilan ediyoruzBakan Ersoy 'Türk arkeoloji için tarihinin dönüm noktası' diyerek açıkladıVali Gül açıkladı: Avcılar Emniyet Müdürü görevden alındı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi