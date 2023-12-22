Tahsildarlık Gorevi İstemiyorum

Merhaba arkadaşlar konu hakkinda bilgisi olan varsa yanıt verirse sevinirim.

İstanbul'da bir ilçede VHKİ kadrosunda gorevlendirme ile (3 yılı geçti) kendi isteğimle tahsildar (vezne) görevini yerine getiriyorum. Kadro derecem 1/2.

Bugüne kadar severek yaptığım ama aslında kimsenin istemediği işi yapıyorum.

Kimse para, kart, sorumluluk, erken gelme, geç çıkma gibi sebeplerden vezneye geçmek istemiyor.

Ben bu belediyeye ilk geldiğimde 4 vezne vardı ve 2 nakit 2 kredi kartı şeklinde çalışıyorduk.

Müdür değişince önce kart nakit birleşti, sonra sayı 3 e düştü şimdi de 2 yapacağım diyor. Ben de itiraz ettim madem 2 kişi çalışacak kadar kolay bir yer birazda başka arkadaşlar faydalansın vezneden ayrılmak istiyorum dedi. Müdür geçiştirdi bakarız tarzında.

Bizim burada bir de bankaya para götürme olayı var. Bankaya para götürmek istemiyorum.

Olay da bugün oldu tek başıma çalıştım butun gün (1 izin 1 hasta tek kaldım)

Gitmiyorum bankaya beni bu görevden alın dedim ve tartıştık. Eşim 112 de nöbet tuttuğu günler (bugün nöbetçi) kızım evde tek kalıyor bende korkuyorum ilkokul 4 e gidiyor. Bankaya gitsem akşam 6 dan önce çıkmazdım aklım kızımda kalıyor.

3 yıldır gorevlendirme ile çalıştığım tahsildarlıktan nasıl en kolay ve haklı şekilde ayrılabilirim?

Müdürün odasında baya tartışma yaşadık "sözlü olarak bankaya teslim et gel bana bilgi ver" dedi.

Bankaya başka biri gitti yine ben gitmedim işlerimi halledip eve geçtim.

Bu konu hakkında yardım lütfen.