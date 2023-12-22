Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


22 Aralık 2023 20:50
Kabul Ettim

Kabul ettim

Ya Rabbi ben pişmanım bütün yaptığım günahlardan

Böyle başlıyor tertemiz kuran tertemizdir her an

Elbette öyledir temizdir müslüman, ilk önce iman

İlk namaz sorulmuyor niye takılırar namaz kılmayana

Niye sıkıntılı konuşurlar namazını kılmayana onlar

Sanki Osmanlı askeri kendisi kurtarmış yine vatanı

Kıldığı beş vakit namaz onunlada atar yine havasını

Aldırmayacağız genç kardeşim gösteriş için kılana

Aldırmayacağım bana namaz sebebiyle karışanlara

Lâilaheillallah Muhammed?den Resulullah derim hemen

İmandır mesele imanımı yüklenirim şehadetimle hemen

Ben kabul ettim Seyyid Mehdi Haleli kendime Şeyh

Kabul ettim. Amin dir duam hep de vatan millet için

Meczup Barış

Çok Yazılan Konular

Biliyor musun?İzmaritTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...İçinden gelenlerÜcretsiz GPT Sohbetinin amacı nedir?Yılbaşı Programları

Sözlük

Wajib 2017 1 Yorgun hissetmek 3 İçinden geleni söyle 2 kısa günün karı 3 Aşk gerçekten var mı 7 bilimsel gösterim 1 Bugün olanlar 5 Torpil 1 maya öğretileri 1 sırta kupa çekilmesi 3

Son Haberler

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 askerimiz şehit olduBakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklamaKavgadan husumet başladı, iş yerini basıp öldürdüCHP Sultangazi Gençlik Kolları yardımcısına silahlı saldırıTHY olumsuz hava şartları nedeniyle 41 seferini iptal etti

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi