Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Aralık 2023 20:57
Okulda branşında tek öğretmen olan birisi norm fazlası olur mu?

Bir branş öğretmeni var diyelim ve branşında okulda tek öğretmen. Bu öğretmen 8 saat derse giriyor kendi alanında. Norm fazlası durumuna düşer mi? Benim bildiğim minimum 6 dersi olan bir öğretmen, norm fazlası olmuyor eğer okulda branşında tek öğretmense... Doğru mu?


kmkm_tr
Şube Müdürü
22 Aralık 2023 21:02
Maaş karşılığını her halükarda doldurması gerekir,dolayısıyla kalan saatleri varsa kendi okulunda başka derslerle yoksa da başka bir okulda doldurmali

Muallimdahi
Aday Memur
22 Aralık 2023 21:21

Olur


bahçesaray
Aday Memur
22 Aralık 2023 21:35
bölge normundan ola bilir

feridun74
Memur
22 Aralık 2023 21:42

bölge normundan dolayı olabilir veya okulda 8 saatten az saat dersi varsa yine olur

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