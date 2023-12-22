Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Aralık 2023 21:09
MEMURLARNET 3600'Ü Haber Yapmamakta Yeminli Mi?
Memurlarnet her haberi yapar, memurlarnet memurun, çalışanın, emekçinin, emeklinin yanındadır. Ammavelakin seçim meydanlarında Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızca sözü verilen 1. Dereceye Yükselmiş Memurlara 3600 Ek Gösterge için tek bir haber yapmaz. NEDEN? NEDEN? NEDEN?

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
22 Aralık 2023 21:34
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