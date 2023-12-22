MEMURLARNET 3600'Ü Haber Yapmamakta Yeminli Mi?

Memurlarnet her haberi yapar, memurlarnet memurun, çalışanın, emekçinin, emeklinin yanındadır. Ammavelakin seçim meydanlarında Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızca sözü verilen 1. Dereceye Yükselmiş Memurlara 3600 Ek Gösterge için tek bir haber yapmaz. NEDEN? NEDEN? NEDEN?

Memurlarnet her haberi yapar, memurlarnet memurun, çalışanın, emekçinin, emeklinin yanındadır. Ammavelakin seçim meydanlarında Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızca sözü verilen 1. Dereceye Yükselmiş Memurlara 3600 Ek Gösterge için tek bir haber yapmaz. NEDEN? NEDEN? NEDEN?