Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Aralık 2023 21:38
Maaşı 100 bin TL olmayan öğretmen verimli olamaz

Ev kirası olmuş 20 bin tl

Çok Yazılan Konular

Ne yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?2024'te uzman olan öğretmenlerden Aralık'ta tazminat alan var mı?Ne yaparlarsa branş ve sınıf öğretmenlerinden memnun kalabiliriz ?Ne Yaparsa Yusuf TEKİN'den MEMNUN Oluruz ?Branş öğretmenleri çözüm önerileriÖğretmenlerden 'yaz saati' protestosuYusuf Tekin istifa etmeli mi?Özür tayini başvurusu nasıl yapılır?Nasıl bir eğitimden mi yanayız!? Tam da böyleKeşke bir protokol de yemek şirketleriyle yapılsa !

Sözlük

Torpil 1 sanatçı 1 Laodikeia 1 mutlu musunuz 4 avrupa süper ligi 4 Genco 1 Uyuyamayan ayı ailesi 4 20 Aralık Dünya trip atma günü 2 57 Seconds 2023 1 İçinden geleni söyle 2

Son Haberler

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 askerimiz şehit olduBakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklamaKavgadan husumet başladı, iş yerini basıp öldürdüCHP Sultangazi Gençlik Kolları yardımcısına silahlı saldırıTHY olumsuz hava şartları nedeniyle 41 seferini iptal etti

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi