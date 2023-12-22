Memur olarak atandım ama Askerlik

Arkadaşlar ben bir belediyede memur olarak işe başlayacağım. 5 Ocak tarihinde evraklarımı teslim edeceğim ama 31 Aralıkta askerlik tecil sürem bitiyor ve kaçak durumuna düşüyorum. Girmek istediğim yer Askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerek diyordu. Askerlik şubesine gittim erteleme başvurusu için ancak erteleme yapılamayacağı söylendi. Meslek yüksekokulu mezunuyum. 4 sene tecil ettirdim. Ocak'ta 24 oluyorum. Nasıl bir yol izleyebilirim? Bilgisi olan var mı? Aday memur olacaklarını ispatlayanlara 6 ay tecil veriliyor deniyordu ancak sorduğumda yardımcı olmadılar.

Arkadaşlar ben bir belediyede memur olarak işe başlayacağım. 5 Ocak tarihinde evraklarımı teslim edeceğim ama 31 Aralıkta askerlik tecil sürem bitiyor ve kaçak durumuna düşüyorum. Girmek istediğim yer Askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerek diyordu. Askerlik şubesine gittim erteleme başvurusu için ancak erteleme yapılamayacağı söylendi. Meslek yüksekokulu mezunuyum. 4 sene tecil ettirdim. Ocak'ta 24 oluyorum. Nasıl bir yol izleyebilirim? Bilgisi olan var mı? Aday memur olacaklarını ispatlayanlara 6 ay tecil veriliyor deniyordu ancak sorduğumda yardımcı olmadılar.