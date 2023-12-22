Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Aralık 2023 21:49
Komiserlik hakkında...
Meslekte 9. yılımdayım. Şarkımı bitirip batıya döndüm. Komiserlik hakkında bilgisi olan paylaşırsa sevinirim. Meslek içi alım da kurs süresi ne kadar. Kurs bitimi çalışmış olduğumuz ile dönüş şansımız varmı. Komiser olunca ekstra doğu görevine gidecek miyim. Bilgisi olanlar aydınlatırsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİcralık polisler tek başlıkEn düşük maaş polisteEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Dilim raporuEgm Fetö idari soruşturma2024 Genel AtamaYeni torba yasaMutlu musunuz?Gürültü konusunda polisin yetkisi nedir?

Sözlük

arama geçmişinden kişilik analizi 5 İçinden geleni söyle 2 emil michel cioran 3 yunus emre 1 Genco 1 yazım yanlışı 1 24.12.2023 fenerbahçe vs galatasaray maçı 5 balina 1 Terrible Jungle 2020 2 sırta kupa çekilmesi 3

Son Haberler

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 askerimiz şehit olduBakan Koca'dan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair açıklamaKavgadan husumet başladı, iş yerini basıp öldürdüCHP Sultangazi Gençlik Kolları yardımcısına silahlı saldırıTHY olumsuz hava şartları nedeniyle 41 seferini iptal etti

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi