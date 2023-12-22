Memur olarak Atanmaya hak kazandım ancak

Arkadaşlar, memur olarak atanmaya hak kazandım bir belediyede ancak askerlikle ilgili tecil sorunu çıktı. Benim tecil durumumum 31 aralıkta bitiyor ve o günden sonra kaçak duruma düşüyorum. İşe gireceğim belediye de 5 Ocak tarihinde benden evrakları istiyor. İntenetten baktığım kadarıyla memur olarak çalışacaklarını ispatlayanlara 6 ay tecil hakkı veriliyormuş ancak bana yardımcı olmadılar şubede. Bu konuda bilgisi olan var mı? Nasıl bir yol izleyebilirim. Ocakta 24 yaşına giriyorum. 2 defa tecil ettirmiştim askerliği. Benim 5 Ocakta askerlikle ilişiğimin olmaması gerekiyor ki evrakları tam şekilde teslim edip memur olarak girebileyim. Sonrasında belediye kendisi asli memurluğa geçene kadar tecil ettirebileceğini söyledi.

Arkadaşlar, memur olarak atanmaya hak kazandım bir belediyede ancak askerlikle ilgili tecil sorunu çıktı. Benim tecil durumumum 31 aralıkta bitiyor ve o günden sonra kaçak duruma düşüyorum. İşe gireceğim belediye de 5 Ocak tarihinde benden evrakları istiyor. İntenetten baktığım kadarıyla memur olarak çalışacaklarını ispatlayanlara 6 ay tecil hakkı veriliyormuş ancak bana yardımcı olmadılar şubede. Bu konuda bilgisi olan var mı? Nasıl bir yol izleyebilirim. Ocakta 24 yaşına giriyorum. 2 defa tecil ettirmiştim askerliği. Benim 5 Ocakta askerlikle ilişiğimin olmaması gerekiyor ki evrakları tam şekilde teslim edip memur olarak girebileyim. Sonrasında belediye kendisi asli memurluğa geçene kadar tecil ettirebileceğini söyledi.