Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 21:52
Memur olarak Atanmaya hak kazandım ancak
Arkadaşlar, memur olarak atanmaya hak kazandım bir belediyede ancak askerlikle ilgili tecil sorunu çıktı. Benim tecil durumumum 31 aralıkta bitiyor ve o günden sonra kaçak duruma düşüyorum. İşe gireceğim belediye de 5 Ocak tarihinde benden evrakları istiyor. İntenetten baktığım kadarıyla memur olarak çalışacaklarını ispatlayanlara 6 ay tecil hakkı veriliyormuş ancak bana yardımcı olmadılar şubede. Bu konuda bilgisi olan var mı? Nasıl bir yol izleyebilirim. Ocakta 24 yaşına giriyorum. 2 defa tecil ettirmiştim askerliği. Benim 5 Ocakta askerlikle ilişiğimin olmaması gerekiyor ki evrakları tam şekilde teslim edip memur olarak girebileyim. Sonrasında belediye kendisi asli memurluğa geçene kadar tecil ettirebileceğini söyledi.

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