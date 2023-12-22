Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


22 Aralık 2023 21:55
35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlisinin yatay geçiş hakkı

Merhabalar, 35. madde ile X üniversitesinden Y üniversitesine görevlendirilmiş bir araştırma görevlisi (33/a) eğer isterse Y üniversitesinden Z üniversitesine yatay geçiş yapabilir mi? yaparsa kadrosu da aktarılır mı?

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