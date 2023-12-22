Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Aralık 2023 21:56
Can güvenliği tayin

Boşanma aşamasındayım, koruma kararı çıktı bugün, can güvenliği nedeniyle tayin için neler yapmam gerekiyor? Çalıştığım ilde değilim şuan


Muallimdahi
Aday Memur
22 Aralık 2023 22:00

Bundan zor tayin cikartirsiniz boşanmadan dolayı devlet eşe uzaklastirma .yaklasmama koruma gibi güvenlik önlemi veriyor .SİZ bosaninca en kolayı boşanan insana tayin hakkı var boşanmadan dolayı tayin hakkını kullanin


GlbhrA
Aday Memur
22 Aralık 2023 22:02

Bulunduğum ile 5 ay önce eş durumu tayini ile geldim, şimdi il dışı yapmak için boşanmak yeterli olur mu

Muallimdahi, 11 dk. önce

Bundan zor tayin cikartirsiniz boşanmadan dolayı devlet eşe uzaklastirma .yaklasmama koruma gibi güvenlik önlemi veriyor .SİZ bosaninca en kolayı boşanan insana tayin hakkı var boşanmadan dolayı tayin hakkını kullanin


Muallimdahi
Aday Memur
22 Aralık 2023 22:05

Boşanmadan dolayı var.saglik özrü anne babaya bakma yükümlülüğü eşin ölmesi gibi.bosanma tamamlanınca isteyebilirsiniz hatta eşiniz öğretmen ise aynı okul veya ilçede birlikte çalışıyorsanız hemen görev yerinizi değiştirirler.

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