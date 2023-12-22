Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Aralık 2023 22:24
Çsb'de sözleşmeli büro personeli ticaret bakanlığına başvurabilir mi?

Sözleşmeli büro personeliyim milli emlak'ta. Ticaret bakanlığı memur alımı için başvuracağım. Geçişte sıkıntı yaşanır mı? Ayrıca gümrük ve dış ticarette çalışan arkadaş varsa ulaşabilir mi

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