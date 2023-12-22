kıdem isteyen kadrolarda prim borcu ödeme zamanı

Merhaba, merkezi alımda ilana açılan bazı kadrolarda kıdem şartı aranıyor. Öğrendiğime göre kıdem şartını sağlayanların SGK-Bağkur prim borcunu ödemiş olması gerekiyor. Benim sorum, tercih anında borcun ödenmiş olması mı gerekli yoksa yerleştikten sonra evrak teslimine kadar ödenmiş olması yeterli mi? Özellikle sağlık bakanlığı için bilgisi olan yanıtlarsa çok memnun olurum. Teşekkürler

Merhaba, merkezi alımda ilana açılan bazı kadrolarda kıdem şartı aranıyor. Öğrendiğime göre kıdem şartını sağlayanların SGK-Bağkur prim borcunu ödemiş olması gerekiyor. Benim sorum, tercih anında borcun ödenmiş olması mı gerekli yoksa yerleştikten sonra evrak teslimine kadar ödenmiş olması yeterli mi? Özellikle sağlık bakanlığı için bilgisi olan yanıtlarsa çok memnun olurum. Teşekkürler