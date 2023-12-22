Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Aralık 2023 22:51
Trsm geçiş

Sağlık bakanlığına bağlı devlet hastanesi hemşire 4 yıl dolunca trsm ye geçebilir mi nasıl geçilir

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