Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


22 Aralık 2023 22:59
Sağlık Bakanlığı kıdem isteyen kadrolarda prim borcu ödeme zamanı
Merhaba, merkezi alımda ilana çıkan bazı kadrolarda kıdem şartı aranıyor. Öğrendiğime göre kıdem şartını sağlayanların SGK-Bağkur prim borcunu ödemiş olması gerekiyor. Benim sorum, tercih anında borcun ödenmiş olması mı gerekli yoksa yerleştikten sonra evrak teslimine kadar ödenmiş olması yeterli mi? Özellikle sağlık bakanlığı için bilgisi olan yanıtlarsa çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler

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