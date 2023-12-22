Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Aralık 2023 23:13
Şehitlerimiz var.

Bir zamanlar benim de askerlik yatığım Hakkari Dağ ve komando tugayının, kuzey ırakta şehitlerimiz var.Allah rahmet eylesin,mekanları cennet olsun.Allah şahadetinizi kabul etsin.

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