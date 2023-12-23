Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Aralık 2023 00:38
Asm ye geçiş

6 hekimli bi asm nin hemşire maaşı ortlama nedir sizce bu asm a grubumu oluyor szöleşmeyi hemşire yada hekim istedği zaman fesh edebiliyormu

Asm hakkında bildiğiniz herşeyi bana anlatabilirseniz çok memnun olurum

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