sözleşmeli atanan personel aynı puanla kurumların kadrolu alımına başvuru yapabilir mi

öncelikle durumum zor olan biri olarak yazıyorum. çünkü kadro yakmak benim en istemedigim sey. 4b sözleşme personel olarak atandım 10 aydır çalışıyorum ama babamın kanser olduğu öğrendiğimden beri yanına gidip gelmek 17 saatlik yol benim için eziyet oldu.Maddi olarak da destek bile olamıyorum git gel bu masraflarına. Ve daha yakın bir yerde başka bir bakanlık kadrolu memur alımı açıkladı. Basvurabilir miyim böyle bi hakkım.var mi Yani aynı kpss puanı ile sozlesmeli personel kurumlarin kadrolu alımına başvurup atanabilir mi ? (merkezi alım değil herhangi bir bakanligin kadrolu alimi)

öncelikle durumum zor olan biri olarak yazıyorum. çünkü kadro yakmak benim en istemedigim sey. 4b sözleşme personel olarak atandım 10 aydır çalışıyorum ama babamın kanser olduğu öğrendiğimden beri yanına gidip gelmek 17 saatlik yol benim için eziyet oldu.Maddi olarak da destek bile olamıyorum git gel bu masraflarına. Ve daha yakın bir yerde başka bir bakanlık kadrolu memur alımı açıkladı. Basvurabilir miyim böyle bi hakkım.var mi Yani aynı kpss puanı ile sozlesmeli personel kurumlarin kadrolu alımına başvurup atanabilir mi ? (merkezi alım değil herhangi bir bakanligin kadrolu alimi)