KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


23 Aralık 2023 00:41
sözleşmeli atanan personel aynı puanla kurumların kadrolu alımına başvuru yapabilir mi
öncelikle durumum zor olan biri olarak yazıyorum. çünkü kadro yakmak benim en istemedigim sey. 4b sözleşme personel olarak atandım 10 aydır çalışıyorum ama babamın kanser olduğu öğrendiğimden beri yanına gidip gelmek 17 saatlik yol benim için eziyet oldu.Maddi olarak da destek bile olamıyorum git gel bu masraflarına. Ve daha yakın bir yerde başka bir bakanlık kadrolu memur alımı açıkladı. Basvurabilir miyim böyle bi hakkım.var mi Yani aynı kpss puanı ile sozlesmeli personel kurumlarin kadrolu alımına başvurup atanabilir mi ? (merkezi alım değil herhangi bir bakanligin kadrolu alimi)

Serdar7834
Aday Memur
23 Aralık 2023 00:51

Atanirsin skinti yok.merkezi alımlarla da atanirsin puanını merkezi alımda kullaranak atanmadiysan


Esinyalta
23 Aralık 2023 01:03
çok teşekkür ederim merkezi atamada uygun pozisyon göremedim. ama aynı kpss puanıyla sozlesmeli atanan personel kurumların kadrolu alımına başvurur diyorsunuz o zaman. Mevzuat pek bilmiyorum açıkçası çok korkuyorum
Serdar7834, 40 dk. önce

Atanirsin skinti yok.merkezi alımlarla da atanirsin puanını merkezi alımda kullaranak atanmadiysan

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