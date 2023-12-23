Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Aralık 2023 00:55
4 b li atanma
4 b li atandıktan sonra başka bir kuruma 4 b li atanmak için ne gibi yollar vardır ? tek yok istifamıdır?

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