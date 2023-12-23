akademik teşvik ücreti kuşa döndü.

akademik tesvikte bir atıfin (ulakbim endeksli dergideki)0.4 olduğu bir puanlamada zar zor 30 puan alırsak 1300 TL alacağım. 1300 TL artık çerez parasına dönüşmüştür. çalış 100 puan al derseniz : bu nerdeyse imkansız. ortalama bir akademisyen çok çabalasa 30 puanı zor alıyor... 100 puan alanlarin alacağı ücret 4700 tlcik. acilen bu durumun değişmesi lazım.

akademik tesvikte bir atıfin (ulakbim endeksli dergideki)0.4 olduğu bir puanlamada zar zor 30 puan alırsak 1300 TL alacağım. 1300 TL artık çerez parasına dönüşmüştür. çalış 100 puan al derseniz : bu nerdeyse imkansız. ortalama bir akademisyen çok çabalasa 30 puanı zor alıyor... 100 puan alanlarin alacağı ücret 4700 tlcik. acilen bu durumun değişmesi lazım.