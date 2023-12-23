Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


23 Aralık 2023 01:21
akademik teşvik ücreti kuşa döndü.
akademik tesvikte bir atıfin (ulakbim endeksli dergideki)0.4 olduğu bir puanlamada zar zor 30 puan alırsak 1300 TL alacağım. 1300 TL artık çerez parasına dönüşmüştür. çalış 100 puan al derseniz : bu nerdeyse imkansız. ortalama bir akademisyen çok çabalasa 30 puanı zor alıyor... 100 puan alanlarin alacağı ücret 4700 tlcik. acilen bu durumun değişmesi lazım.

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoktor Ögretim Üyeleri İçin Daimi KadroDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriUbyt TUBİTAK Ulakbim yayın teşvik

Sözlük

Terrible Jungle 2020 2 cosby ailesi 4 naga maya 1 nasıl yani soru cümleciği 1 çeşnicibaşı 1 Wajib 2017 1 yazım yanlışı 1 Bugün olanlar 5 komşudan onluk istemek 1 teneşir paklasın 4

Son Haberler

Ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı23 Aralık 2023 tarihli atama kararı yayımlandıBiyoteknoloji bölümüne ilgili alan mezunları başvuramıyor!23 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıAli Yalçın: Yanlış bir şey varsa 'kral çıplak' dedik

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi