Konya Türk Şeker hakkında

kurumdaki 2. kampanyam kimya, makina, elektrik elektronik mühendisleri kampanya da vardiya amiri olarak çalışır fabrikanın bütün sorumluluğu vardiya amirindedir üretimin devamlılığını sağlar yani her işe bakarsın bölüm ayrımı olmaz. Çoğu fabrikanın mühendis sayısı tama yakın olduğu için artık kolay kolay görevlendirme olmuyor ayrıca Ilgın ve Ereğli büyük fabrikalarımızdan pancarı fazla kampanya süresi uzun oluyor bu yüzden muhendislerine görevlendirme olmaz belki kampanyası biten diger fabrikalardan görevli gelir. Kampanya bittikten sonra hazırlanan revizyon programına göre bakım onarım işleri oluyor mühendisler onun takibini yapar. Kampanyada gerekli görülen iyileştirmeler yatırımlar için çalışma yapar. Şekerde yorucu yoğun çalışmalar olabilir ama vardiya bitiminde üretilen Şekerin miktarını görünce bugün devlete bu kadar para kazandırdık demenin mutluluğu yetiyor.

kurumdaki 2. kampanyam kimya, makina, elektrik elektronik mühendisleri kampanya da vardiya amiri olarak çalışır fabrikanın bütün sorumluluğu vardiya amirindedir üretimin devamlılığını sağlar yani her işe bakarsın bölüm ayrımı olmaz. Çoğu fabrikanın mühendis sayısı tama yakın olduğu için artık kolay kolay görevlendirme olmuyor ayrıca Ilgın ve Ereğli büyük fabrikalarımızdan pancarı fazla kampanya süresi uzun oluyor bu yüzden muhendislerine görevlendirme olmaz belki kampanyası biten diger fabrikalardan görevli gelir. Kampanya bittikten sonra hazırlanan revizyon programına göre bakım onarım işleri oluyor mühendisler onun takibini yapar. Kampanyada gerekli görülen iyileştirmeler yatırımlar için çalışma yapar. Şekerde yorucu yoğun çalışmalar olabilir ama vardiya bitiminde üretilen Şekerin miktarını görünce bugün devlete bu kadar para kazandırdık demenin mutluluğu yetiyor.