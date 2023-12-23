Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Aralık 2023 01:36
Konya Türk Şeker hakkında

Konya (Ilgın ve Ereğli) TürkŞeker Kimya Mühendisi kadrosu için yazıyorum.

Kurumun çalışma koşulları, çalışma ortamı, iletişimi nasıldır?Kurumda Kimya mühendisi ne yapar ? Kadın için çalışma ortamı nasıldır? Türkşeker ile ilgili forumda okuduklarımda görevlendirmenin çok olabileceğini yazanlar olmuş, halen durum öyle midir? Kimya mühendisi yılda kaç kere görevlendirmeye gider ? Şu an lojman bulunuyor mu? Servis imkanı Kastamonu merkeze var mı ?


fd1453
Aday Memur
23 Aralık 2023 16:25
kurumdaki 2. kampanyam kimya, makina, elektrik elektronik mühendisleri kampanya da vardiya amiri olarak çalışır fabrikanın bütün sorumluluğu vardiya amirindedir üretimin devamlılığını sağlar yani her işe bakarsın bölüm ayrımı olmaz. Çoğu fabrikanın mühendis sayısı tama yakın olduğu için artık kolay kolay görevlendirme olmuyor ayrıca Ilgın ve Ereğli büyük fabrikalarımızdan pancarı fazla kampanya süresi uzun oluyor bu yüzden muhendislerine görevlendirme olmaz belki kampanyası biten diger fabrikalardan görevli gelir. Kampanya bittikten sonra hazırlanan revizyon programına göre bakım onarım işleri oluyor mühendisler onun takibini yapar. Kampanyada gerekli görülen iyileştirmeler yatırımlar için çalışma yapar. Şekerde yorucu yoğun çalışmalar olabilir ama vardiya bitiminde üretilen Şekerin miktarını görünce bugün devlete bu kadar para kazandırdık demenin mutluluğu yetiyor.

kpsszede4321
Aday Memur
23 Aralık 2023 17:16

Her iki dönemde de ekstra mesai durumu oluyor mu peki? Kurum içi iletişim ve işleyiş nasıl? Kadın mühendis açısından çalışma ortamı nasıl? Lojman çıkması kolay mıdır? Lojman bölgesi merkezi yerde midir yoksa ulaşımı sıkıntılı bir yerde midir? Aracı olmayan için rahat olur mu?


fd1453
Aday Memur
23 Aralık 2023 17:53
çıt kırıldım biri için fabrika ortamı uygun değil bence işçiler ile yeri geldiğinde yüksek perdeden konuşup azarlamak gerekiyor. lojmanda fabrikadan fabrikaya değişiyor bazı yerlerde boş daire yok bazıları bomboş genelde fabrikanın yanı başında yürüyerek gidip gelirsin biraz uzaksa da servis var servisle gidersin lojmanı fabrika müdürü isterse verir ancak mühendislerin önceliği var o yüzden er yada geç alırsın lojmanı
kpsszede4321, 2 gün önce

Her iki dönemde de ekstra mesai durumu oluyor mu peki? Kurum içi iletişim ve işleyiş nasıl? Kadın mühendis açısından çalışma ortamı nasıl? Lojman çıkması kolay mıdır? Lojman bölgesi merkezi yerde midir yoksa ulaşımı sıkıntılı bir yerde midir? Aracı olmayan için rahat olur mu?


kpsszede4321
Aday Memur
23 Aralık 2023 19:04

Kampanya dönemi ve sonrasında ilave mesai çok oluyor mu? Hafta sonları da çalışılıyor mu? Hafta tatili haftaicine kayıyor mu? Fazla mesailer ek ücret olarak mı ek izin olarak mı yansıyor?

Kit'lerde maaşlar bir tık daha fazla sanıyorum ki, şu an ortalama olarak ne kadar alınıyor bilginiz var mı?


fd1453
Aday Memur
23 Aralık 2023 19:14
duruma göre fazla çalışma olur işçi olmadığımız içinde ücret almayız izin alırız kampanyada hafta tatilin vardiyana göre değişir maaş da 657 den fazla makas zamdan sonra daha da açılacak
kpsszede4321, 2 gün önce

Kampanya dönemi ve sonrasında ilave mesai çok oluyor mu? Hafta sonları da çalışılıyor mu? Hafta tatili haftaicine kayıyor mu? Fazla mesailer ek ücret olarak mı ek izin olarak mı yansıyor?

Kit'lerde maaşlar bir tık daha fazla sanıyorum ki, şu an ortalama olarak ne kadar alınıyor bilginiz var mı?


kpsszede4321
Aday Memur
23 Aralık 2023 19:22

Yıllık izin kampanya döneminde sıkıntılıymış sanırım, haricinde izin almak sorun oluyor mu? Birçok insan kuruma dair çok fazla olumsuz yorumlar yapmış da o yüzden irdeliyorum. Gelmeyin pişman olursunuz gibi bir yaklaşımda çoğu yorum yapan çalışan


EzgAcr
23 Aralık 2023 20:17

Ben de şeker fabrikaları ve gümrük arasında kararsız kaldım memur kadrosu için çalışma koşulları


fd1453
Aday Memur
23 Aralık 2023 21:28
yıllık izin kampanya da yok
kpsszede4321, 2 gün önce

Yıllık izin kampanya döneminde sıkıntılıymış sanırım, haricinde izin almak sorun oluyor mu? Birçok insan kuruma dair çok fazla olumsuz yorumlar yapmış da o yüzden irdeliyorum. Gelmeyin pişman olursunuz gibi bir yaklaşımda çoğu yorum yapan çalışan


kpsszede4321
Aday Memur
23 Aralık 2023 22:17

Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.


turasas2022
Aday Memur
24 Aralık 2023 00:27
puaniniz kac
EzgAcr, 2 gün önce

Ben de şeker fabrikaları ve gümrük arasında kararsız kaldım memur kadrosu için çalışma koşulları


EzgAcr
24 Aralık 2023 17:56

81.5

turasas2022, Dün
puaniniz kac

turasas2022
Aday Memur
24 Aralık 2023 20:26
hangi sehirleri yazacaksiniz hocam sekerde
EzgAcr, 7 saat önce

81.5


EzgAcr
24 Aralık 2023 22:19

Eskişehir ve Konya düşünüyorum ama bu puana gelir mi bilemedim

turasas2022, 4 saat önce
hangi sehirleri yazacaksiniz hocam sekerde

turasas2022
Aday Memur
25 Aralık 2023 00:18
belli olmaz hocam yazın bence
EzgAcr, 2 saat önce

Eskişehir ve Konya düşünüyorum ama bu puana gelir mi bilemedim

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