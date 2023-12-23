Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Aralık 2023 01:36
Konya TürkŞeker hakkında

Konya (Ilgın ve Ereğli) TürkŞeker Kimya Mühendisi kadrosu için yazıyorum.

Kurumun çalışma koşulları, çalışma ortamı, iletişimi nasıldır?Kurumda Kimya mühendisi ne yapar ? Kadın için çalışma ortamı nasıldır? Türkşeker ile ilgili forumda okuduklarımda görevlendirmenin çok olabileceğini yazanlar olmuş, halen durum öyle midir? Kimya mühendisi yılda kaç kere görevlendirmeye gider ? Şu an lojman bulunuyor mu? Servis imkanı Kastamonu merkeze var mı ?

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