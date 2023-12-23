Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Aralık 2023 01:42
Afyon Alkaloidleri TMO Hakkında

Afyon Alkaloidleri TMO Kimya Mühendisi kadrosu için yazıyorum.

Kurumun çalışma koşulları, çalışma ortamı, iletişimi nasıldır?Kurumda Kimya mühendisi ne yapar ? Kadın için çalışma ortamı nasıldır? Forumda okuduklarımda 3 vardiyalı şekilde çalışıldığı yazıyor. Sürekli mi bu şekilde yoksa Türkşeker'de olduğu gibi dönemsel mi? Kurumda görevlendirme oluyor mu?Oluyorsa Kimya mühendisi yılda kaç kere görevlendirmeye gider ? Şu an lojman bulunuyor mu?

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